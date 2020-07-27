У швейцарських Альпах розбився літак, 4 загиблих

У швейцарських Альпах розбився невеликий легкомоторний літак, в результаті аварії загинули чотири людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Літак впав у неділю недалеко від піка Глетзершпіце, на висоті понад 3000 метрів в південному швейцарському кантоні Вале.

Поліція повідомила, що о 12:25 зателефонував свідок, який повідомив, що бачив падіння літака, за кілька хвилин він передзвонив і повідомив, що з місця аварії підіймається дим.

Пожежники і рятувальники, які прилетіли на вертольоті, виявили, що всі чотири людини на борту, два громадянина Швейцарії у віці 50 і 66 років і двоє австрійців 46 і 50 років, загинули.

Пізніше стало відомо, що літак злетів з аеродрому Райхенбах в Берні і мав повернутися туди.

Нагадаємо, у німецькому місті Везель у землі Північний Рейн-Вестфалія на житловий будинок впав легкий спортивний літак, внаслідок аварії загинули троє людей.