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В швейцарских Альпах разбился самолет, четверо погибших

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В швейцарских Альпах разбился самолет, четверо погибших

Понедельник, 27 июля 2020, 11:26

В швейцарских Альпах разбился небольшой легкомоторный самолет, в результате аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Самолет упал в воскресенье недалеко от пика Глетзершпице, на высоте более 3000 метров в южном швейцарском кантоне Вале.

 

Полиция сообщила, что в 12:25 позвонил свидетель, который сообщил, что видел падающий самолет, через несколько минут он перезвонил и сообщил, что с места аварии поднимается дым.

Пожарные и спасатели, которые прилетели на вертолете, обнаружили, что все четыре человека на борту, два гражданина Швейцарии в возрасте 50 и 66 лет и два австрийца в возрасте 46 и 50 лет, погибли.

Позже стало известно, что самолет взлетел с аэродрома Райхенбах в Берне и должен был вернуться туда.

Напомним, в немецком городе Везель в земле Северный Рейн-Вестфалия на жилой дом упал легкий спортивный самолет, в результате аварии погибли три человека.

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