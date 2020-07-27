В швейцарских Альпах разбился самолет, четверо погибших
В швейцарских Альпах разбился небольшой легкомоторный самолет, в результате аварии погибли четыре человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Самолет упал в воскресенье недалеко от пика Глетзершпице, на высоте более 3000 метров в южном швейцарском кантоне Вале.
Полиция сообщила, что в 12:25 позвонил свидетель, который сообщил, что видел падающий самолет, через несколько минут он перезвонил и сообщил, что с места аварии поднимается дым.
Пожарные и спасатели, которые прилетели на вертолете, обнаружили, что все четыре человека на борту, два гражданина Швейцарии в возрасте 50 и 66 лет и два австрийца в возрасте 46 и 50 лет, погибли.
Позже стало известно, что самолет взлетел с аэродрома Райхенбах в Берне и должен был вернуться туда.
Напомним, в немецком городе Везель в земле Северный Рейн-Вестфалия на жилой дом упал легкий спортивный самолет, в результате аварии погибли три человека.