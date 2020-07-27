У Чехії покарали авіапасажирів, які співали нацистський гімн

У Чехії покарали трьох авіапасажирів, які на борту під час польоту почали співати нацистський гімн.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє чеське Novinky.

Випадок стався минулої п’ятниці на борту літака, що прямував з Дюссельдорфа до Праги, в аеропорт ім. Вацлава Гавела.

Читайте також Громадянина Чехії засудили на 3 роки умовно за участь у бойових діях на Донбасі

Повідомлення до поліції надійшло від персоналу на борту літака. Вони розповіли, що окремі пасажири почали ображати інших та співали нацистський гімн. Про яку саме пісню йдеться, не повідомляється.

Поліція після приземлення затримала зазначених трьох пасажирів. Зазначають ,що їм по 37-38 років і вони є іноземцями, але громадянами якої країни – не повідомляється.

Як повідомив речник поліції Ян Данек, їм інкримінують висловлення симпатії до рухів, спрямованих на придушення прав і свобод людини.

У спілкуванні з поліцією затримані визнали, що вдавались до дій, про які повідомили свідки на борту. Тепер їм загрожує до 3 років позбавлення волі.