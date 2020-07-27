В Чехии наказали авиапассажиров, которые пели нацистский гимн

В Чехии наказали трех авиапассажиров, которые на борту во время полета начали петь нацистский гимн.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает чешское Novinky.

Случай произошел в минувшую пятницу на борту самолета, следовавшего из Дюссельдорфа в Прагу, в аэропорт им. Вацлава Гавела.

Сообщение в полицию поступило от персонала на борту самолета. Они рассказали, что отдельные пассажиры начали оскорблять других и пели нацистский гимн. О какой именно песню идет речь, не сообщается.

Полиция после приземления задержала указанных трех пассажиров. Отмечают, что им по 37-38 лет и они являются иностранцами, но гражданами какой страны, не сообщается.

Как сообщил представитель полиции Ян Данек, им инкриминируют проявление симпатии к движениям, направленным на подавление прав и свобод человека.

В общении с полицией задержанные признали, что совершали действия, о которых сообщили свидетели на борту. Теперь им грозит до трех лет лишения свободы.