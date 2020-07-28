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Ryanair запустить з Одеси рейси в Афіни і Барселону

Вівторок, 28 липня 2020, 13:14

Авіакомпанія Ryanair оголосила про запуск двох нових рейсів з Одеси в Афіни і Барселону в зимовому розкладі на 2020 - 2021 роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на видання Avianews.

У заяві авіакомпанії зазначено, що польоти в Грецію будуть виконуватися один раз на тиждень, в Іспанію - два рази на тиждень.

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Мінімальна заявлена ​​ціна авіаквитків з урахуванням перевезення невеликого місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см починається від 979 грн в один бік.

Із системи бронювання Ryanair випливає, що обидва нові маршрути лоукост-авіакомпанія запустить з 27 жовтня.

Рейси Одеса-Афіни будуть виконуватися по суботах, в деякі тижні також по вівторках.

Польоти Одеса-Барселона внесені до розкладу по вівторках і суботах.

Як повідомлялось, Ryanair очікує, що спад в авіаперевезеннях через коронакризу триватиме ще 2-3 роки. 

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