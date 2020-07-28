Прем’єр Британії заявив про ознаки "другої хвилі" коронавірусу в Європі

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон захистив рішення британського уряду ввести карантин для мандрівників з Іспанії, попередивши, що в деяких частинах Європи є "ознаки другої хвилі" коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Що ми повинні зробити - то це вжити швидких та рішучих дій там, де, на нашу думку, ризики знову починають накопичуватися", - сказав прем'єр-міністр під час візиту до Ноттінгема у вівторок.

"Давайте абсолютно чітко розповімо про те, що відбувається в Європі: боюся, що серед деяких наших європейських друзів в деяких місцях ви можете побачити ознаки другої хвилі пандемії", - підкреслив він.

Джонсон додав, що від людини залежить, чи готова вона брати на себе ризики в нинішніх умовах, виїжджаючи за кордон.

На питання про повідомлення в газеті The Daily Telegraph про те, що 14-денний карантинний період може бути скорочений до 10 днів, Джонсон сказав, що уряд завжди шукає способи "пом'якшити" вплив заходів.

Раніше іспанський прем’єр заявив, що Британія зробила помилку, коли вирішила ввести карантин для людей, які подорожують з Іспанії.

Тим часом МЗС Німеччини не рекомендує своїм громадянам їздити у три регіони Іспанії, де спостерігається зростання кількості випадків коронавірусу, в тому числі у Каталонію.