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Премьер Британии заявил о признаках "второй волны" коронавируса в Европе

Вторник, 28 июля 2020, 15:07

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон защитил решение британского правительства ввести карантин для путешественников из Испании, предупредив, что в некоторых частях Европы есть "признаки второй волны" коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Что мы должны сделать - это предпринять быстрые и решительные действия там, где, по нашему мнению, риски опять начинают накапливаться", - сказал премьер-министр во время визита в Ноттингем во вторник.

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"Давайте абсолютно четко расскажем о том, что происходит в Европе: боюсь, что среди некоторых наших европейских друзей в некоторых местах вы можете увидеть признаки второй волны пандемии", - подчеркнул он.

Джонсон добавил, что от человека зависит, готов ли он брать на себя риски в нынешних условиях, выезжая за границу.

На вопрос о сообщении в газете The Daily Telegraph о том, что 14-дневный карантинный период может быть сокращен до 10 дней, Джонсон сказал, что правительство всегда ищет способы "смягчить" воздействие мер.

Ранее испанский премьер заявил, что Великобритания сделала ошибку, когда решила ввести карантин для людей, путешествующих из Испании.

Между тем МИД Германии не рекомендует своим гражданам ездить в три региона Испании, где наблюдается рост количества случаев коронавируса, в том числе в Каталонию.

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