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Італія хоче продовжити надзвичайний стан через коронавірус до кінця жовтня

Вівторок, 28 липня 2020, 15:56

Італійський уряд планує продовжити до кінця жовтня надзвичайний "коронавірусний" стан в країні, який дозволить ухвалювати рішення для стримування пандемії за допомогою урядових указів, без необхідності схвалення парламентом

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico

Відзначається, що уряд хоче продовження надзвичайного стану, незважаючи на жорсткі протести опозиційних партій.

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"Уряд ухвалить рішення про продовження надзвичайного стану до 31 жовтня тільки після подальшого проходження в парламенті", - заявив у вівторок міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

У вівторок вдень прем'єр-міністр Джузеппе Конте проінформує сенаторів про наміри уряду. Те ж саме він зробить в парламенті у середу вранці. 

Уряд Італії оголосив надзвичайний стан на початку січня, щоб міністри могли впоратися з кризою коронавірусу. Термін його дії завершиться в кінці липня. 

"Можливе продовження (надзвичайного стану - ЄП) просто означає, що ми в змозі і далі вживати необхідних заходів, тому ви не повинні дивуватися, якщо буде прийнято рішення продовжити надзвичайний стан", - сказав Джузеппе Конте.

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Опозиційні партії кажуть, що будуть оскаржувати це рішення. Минулого тижня лідер "Ліги" Маттео Сальвіні заявив, що "надзвичайної ситуації в області охорони здоров'я немає ... будь-хто, хто хоче продовжити надзвичайний стан, є ворогом Італії".

Італія є однією із найбільш постраждалих від пандемії країн у Європі. Як повідомлялось, Італія отримає 209 млрд євро або 28% коштів із 750-мільярдного фонду відновлення економіки ЄС.

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