Італія продовжила надзвичайний стан до 15 жовтня

Сенат Італії (верхня палата парламенту) підтримав пропозицію уряду щодо продовження дії режиму надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє ANSA.

Сенат схвалив пропозицію щодо продовження надзвичайного стану до 15 жовтня, хоча очікувалося, що його продовжать до 31 жовтня. Рішення підтримали 157 сенаторів, 125 були проти і троє утрималися.

Перед голосуванням прем’єр-міністр Джузеппе Конте виступав перед сенаторами і заявив, що продовження стану необхідне, як з огляду на економічну ситуацію, так і на те, що вірус продовжує циркулювати в країні.

"Продовження неминуче, це не авторитаризм, це робить нашу країну безпечнішою", - сказав він.

Уряд Італії оголосив надзвичайний стан на початку січня, щоб міністри могли впоратися з кризою коронавірусу. Термін його дії завершувався в кінці липня.

Італія є однією із найбільш постраждалих від пандемії країн у Європі. Як повідомлялось, Італія отримає 209 млрд євро або 28% коштів із 750-мільярдного фонду відновлення економіки ЄС.