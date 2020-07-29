Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября

Сенат Италии (верхняя палата парламента) поддержал предложение правительства о продлении действия режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает ANSA.

Сенат одобрил предложение о продлении чрезвычайного положения до 15 октября, хотя ожидалось, что его продлят до 31 октября. Решение поддержали 157 сенаторов, 125 были против и трое воздержались.

Перед голосованием премьер-министр Джузеппе Конте выступал перед сенаторами и заявил, что продление необходимо, как с учетом экономической ситуации, так и учитывая то, что вирус продолжает циркулировать в стране.

"Продление неизбежно, это не авторитаризм, это делает нашу страну безопаснее", - сказал он.

Правительство Италии объявило чрезвычайное положение в начале января, чтобы министры могли справиться с кризисом коронавируса. Срок его действия завершался в конце июля.

Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран в Европе. Как сообщалось, Италия получит 209 млрд евро или 28% средств из 750-миллиардного фонда восстановления экономики ЕС.