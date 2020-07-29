Швеція скасує рекомендацію не відвідувати 4 країни Європи

З четверга Швеція вже не рекомендуватиме своїм громадянам не відвідувати чотири європейські країни, серед яких сусідні Норвегія і Данія, на тлі ознак скорочення числа випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Уряд заявив, що скасує рекомендацію не здійснювати другорядні поїздки у Норвегію, Данію, Швейцарію та Чехію. Він додав, що чинні обмеження на поїздки в інші країни Європейського Союзу та в Британію будуть діяти до 12 серпня.

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Щоденна смертність від COVID-19 і кількість людей, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, поступово знижуються у Швеції, починаючи з квітня.

Як відомо, Швеція вирішила відмовитися від локдауну і залишила більшість шкіл і підприємств відкритими протягом усієї пандемії COVID-19. Ця стратегія відрізняла Швецію від більшості країн Європи.

Число загиблих в країні у зв’язку з коронавірусом склало 5730 осіб. За показником на 100 тисяч населення це більше, ніж у скандинавських сусідів Швеції, але менше, ніж в Британії та Іспанії, які вводили жорсткий карантин.