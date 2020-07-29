Швеция отменит рекомендацию не посещать четыре страны Европы

С четверга Швеция уже не будет рекомендовать своим гражданам не посещать четыре европейские страны, среди которых соседние Норвегия и Дания, на фоне признаков сокращения числа случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Правительство заявило, что отменит рекомендацию не осуществлять второстепенные поездки в Норвегию, Данию, Швейцарию и Чехию. Оно добавило, что действующие ограничения на поездки в другие страны Европейского Союза и в Британию будут действовать до 12 августа.

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Ежедневная смертность от COVID-19 и количество людей, находящихся в отделениях интенсивной терапии, в Швеции постепенно снижаются, начиная с апреля.

Как известно, Швеция решила отказаться от локдауна и оставила большинство школ и предприятий открытыми в течение всей пандемии COVID-19. Эта стратегия отличала Швецию от большинства стран Европы.

Число умерших в стране в связи с коронавирусом составило 5730 человек. По показателю на 100 000 населения это больше, чем у скандинавских соседей Швеции, но меньше, чем в Великобритании и Испании, которые вводили строгий карантин.