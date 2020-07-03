ЕС раскритиковал голосование в РФ, которое позволит Путину быть при власти до 2036 года

Европейский союз раскритиковал проведение голосования в России, которое может позволить президенту Владимиру Путину остаться у власти до 2036 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Службы внешних действий.

1 июля в России завершилось общенациональное голосование по конституционным изменениям. Некоторые поправки касаются изменений в политической системе и работе органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Эти изменения позволят Путину работать еще два срока после окончания его нынешнего срока в 2024 году. Согласно официальным предварительным результатам, 78% проголосовали за поправки и 21% против. Явка составила около 65%.

"Европейский союз сожалеет о том, что в преддверии этого голосования агитация "за" и "против" не была разрешена, что лишило избирателей доступа к сбалансированной информации. Мы ожидаем, что все сообщения и заявления о нарушениях, включая принуждение избирателей, многократное голосование, нарушение тайны голосования и заявления о насилии со стороны полиции в отношении журналиста, присутствовавшего для наблюдения, были должным образом расследованы", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что поправка к статье 79 Конституции РФ предусматривает верховенство Конституции России над решениями межгосударственных органов на основе международных договоров.

"Венецианская комиссия Совета Европы, членом которой является Россия, сочла это дополнение несовместимым с международными обязательствами России и рекомендовала удалить это дополнение или изменить формулировку. Мы ожидаем, что Россия, независимо от каких-либо поправок к своей конституции, выполнит свои международные обязательства, в том числе обязательство исполнять решения Европейского суда по правам человека", - заявили в ЕС.