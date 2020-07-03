Суд Британії визнав Гуайдо президентом Венесуели у справі про золото країни

Велика Британія визнала лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо президентом країни, розглядаючи спір про те, хто повинен контролювати золото на $1 мільярд, що зберігається в Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Верховний суд Англії виніс рішення у справі про те, чи повинен Гуайдо або Ніколас Мадуро контролювати золото, що зберігається в Лондоні.

Чотириденне слухання стало останньою частиною суперечки за золоті запаси, що зберігаються в Банку Англії, і було зосереджено на тому, кого Британія тепер вважає законним лідером Венесуели.

Британський уряд на початку 2019 року приєднався до десятків країн, підтримавши Гуайдо, главу контрольованого опозицією конгресу Венесуели, після того, як він оголосив про тимчасове президентство і засудив Мадуро як узурпатора.

У той час Гуайдо попросив Банк Англії не давати уряду Мадуро доступу до золота, яким, за твердженням опозиції, Мадуро хоче розплатиться зі своїми іноземними союзниками. У травні центральний банк Венесуели подав до суду на Банк Англії для відновлення контролю, заявивши, що він позбавляє його коштів, необхідних для фінансування заходів у відповідь Венесуели на коронавірус.

Потім Банк Англії попросив суд визначити, кого британський уряд визнав президентом Венесуели.

Суддя Високого суду Найджел Теар виніс рішення, згідно з яким Британія "однозначно" визнала Гуайдо тимчасовим конституційним президентом. Суддя засновував своє рішення на так званій доктрині "одного голосу", по якій суд повинен прийняти в якості переконливого доказу однозначну заяву британського уряду про визнання лідера іноземної держави.

"Судова влада та виконавча влада мають говорити одним голосом. Не може бути двох президентів Венесуели", - сказав він.

Один з адвокатів, що представляють табір Мадуро, заявив в четвер, що банк Венесуели буде домагатися дозволу суду для оскарження рішення.

Нагадаємо, напередодні уряд Словаччини визнав Хуана Гуайдо президентом Венесуели і закликав режим Ніколаса Мадуро дотримуватися конституційності та демократичних принципів.