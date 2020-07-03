Суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы по делу о золоте страны

Великобритания признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны, рассматривая спор о том, кто должен контролировать золото на $1 миллиард, хранящееся в Лондоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Верховный суд Англии вынес решение по делу о том, должен ли Гуайдо или Николас Мадуро контролировать золото, хранящееся в Лондоне.

Четырехдневное слушание стало последней частью спора каната за золотые запасы, хранящиеся в Банке Англии, и было сосредоточено на том, кого Великобритания теперь считает законным лидером Венесуэлы.

Британское правительство в начале 2019 года присоединилось к десяткам стран, поддержав Гуайдо, главу контролируемого оппозицией конгресса Венесуэлы, после того, как он объявил о временном президентстве и осудил Мадуро как узурпатора.

В то время Гуайдо попросил Банк Англии не давать правительству Мадуро доступа к золоту, которым, по утверждению оппозиции, Мадуро хочет расплатиться со своими иностранными союзниками. В мае центральный банк Венесуэлы подал в суд на Банк Англии для восстановления контроля, заявив, что он лишает его средств, необходимых для финансирования ответных мер Венесуэлы на коронавирус.

Затем Банк Англии попросил суд определить, кого британское правительство признало президентом Венесуэлы.

Судья Высокого суда Найджел Теар вынес решение, согласно которому Великобритания "однозначно" признала Гуайдо временным конституционным президентом. Судья основывал свое решение на так называемой доктрине "одного голоса", по которой суд должен принять в качестве убедительного однозначное заявление британского правительства о признании лидера иностранного государства.

"Судебная власть и исполнительная власть должны говорить одним голосом. Не может быть двух президентов Венесуэлы", - сказал он.

Один из адвокатов, представляющих лагерь Мадуро, заявил в четверг, что банк Венесуэлы будет добиваться разрешения суда для обжалования решения.