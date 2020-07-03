Польща відновлює роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною
Польща відновлює можливість перетину кордону з Україною на польській частині автомобільного пункту пропуску Будомеж – Грушів з наступного тижня.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті польського уряду.
"Люб’язно інформуємо, що польська сторона з 06 липня ц.р. з 00.00 год. польського часу відновлює можливість перетину кордону на польській частині автомобільного пункту пропуску Будомеж – Грушів", - йдеться у повідомленні.
На цей момент українці можуть перетнути кордон із Польщею у чотирьох пунктах пропуску – Дорогуськ-Ягодин, Корчова-Краковець, Гребенне – Рава-Руська та Медика-Шегині.
Нагадаємо, Польща з 3 липня відновила обов’язковий карантин для авіапасажирів, які прилітають з України. Раніше це рішення скасували 1 липня.
Зазначимо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.
Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.
Детальніше читайте у статті – "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"