Польща відновлює роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною

Польща відновлює можливість перетину кордону з Україною на польській частині автомобільного пункту пропуску Будомеж – Грушів з наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті польського уряду.

"Люб’язно інформуємо, що польська сторона з 06 липня ц.р. з 00.00 год. польського часу відновлює можливість перетину кордону на польській частині автомобільного пункту пропуску Будомеж – Грушів", - йдеться у повідомленні.

На цей момент українці можуть перетнути кордон із Польщею у чотирьох пунктах пропуску – Дорогуськ-Ягодин, Корчова-Краковець, Гребенне – Рава-Руська та Медика-Шегині.

Нагадаємо, Польща з 3 липня відновила обов’язковий карантин для авіапасажирів, які прилітають з України. Раніше це рішення скасували 1 липня.

Зазначимо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Детальніше читайте у статті – "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"