Польша возобновляет работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной

Польша восстанавливает возможность пересечения границы с Украиной на польской части автомобильного пункта пропуска Будомеж - Грушев со следующей недели.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте польского правительства.

"Любезно информируем, что польская сторона с 06 июля с.г. с 00.00 ч. польского времени восстанавливает возможность пересечения границы на польской части автомобильного пункта пропуска Будомеж - Грушев", - говорится в сообщении.

На данный момент украинцы могут пересечь границу с Польшей в четырех пунктах пропуска - Дорогуск-Ягодин, Корчева-Краковец, Гребенне - Рава-Русская и Медыка-Шегини.

Напомним, Польша с 3 июля возобновила обязательный карантин для авиапассажиров, прилетающих из Украины. Ранее это решение было отменено 1 июля.

Отметим, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.