Пляж у центрі Вільнюса викликав палкі дискусії про громадський порядок і мораль

Штучний пляж, який відкрили у центрі Вільнюса на Лукішкській площі, розпалив бурхливі дискусії серед громадськості та литовських парламентарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Delfi.

На Open Beach, який відкрили 23 червня, є всі необхідні атрибути - лежаки, парасолі, волейбольний майданчик, роздягальня і навіть робочі місця з безкоштовним інтернетом, але немає води.

Читайте також У Британії можуть закрити пляжі у разі недотримання дистанції

У понеділок деякі депутати вирішили, що на цьому місці не повинно бути такої зони відпочинку, а поведінка людей на площі не має порушувати громадський порядок і правила моралі.

Парламент і мерія не дійшли до консенсусу, чи порушують відпочивальники на пляжі в центрі міста громадський порядок. Мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс запевняє, що пляж - це символ свободи, а лідер "селян" Рамунас Карбаускіс каже, що треба говорити не про "свободу оголюватися", а про "ту свободу, яку завоювали наші діди і прадіди".

Представник литовської поліції Рамунас Матоніс запевняє, що в купальнику на площі перебувати не заборонено. "У купальнику в громадських місцях знаходитися не забороняється", - запевнив Матоніс.

Читайте також Якість води на пляжах Європи в останні роки поліпшилась, найкраща ситуація на Кіпрі

На питання, що було б, якби людина у спідньому з’явилась на якійсь інший площі або на вулиці, Матоніс запевнив, що за це не карають. "Кожен випадок розглядають окремо. Але є люди в місті, біля фонтанів, десь ще, які ходять в купальниках", - сказав Матоніс.

Він звернув увагу на те, що діти взагалі бігають біля фонтанів голі. Матоніс сказав, що навряд чи порушенням буде і прогулянка по проспекту Гидиміна в купальнику.

"Якщо в спекотний літній день хтось пройдеться в купальнику, я сумніваюся, що хтось побачить в цьому порушення. Звичайно, якщо буде скарга, кожен випадок треба розглядати окремо, треба враховувати поведінку, слова людини, як вона йде. Але немає такого порядку, що конкретно на проспекті або десь ще не можна ходити в купальнику ", - сказав співрозмовник.

Штучний пляж на Лукішкській площі, за словами радника мера Кароліса Жукаускаса - це тимчасова інсталяція, де діють правила громадського простору. Тобто у нього немає офіційного статусу пляжу.