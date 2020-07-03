Пляж в центре Вильнюса вызвал жаркие дискуссии об общественном порядке и морали

Искусственный пляж, который открыли в центре Вильнюса на Лукишской площади, вызвал бурные дискуссии среди общественности и литовских парламентариев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Delfi.

На Open Beach, который открыли 23 июня, есть все необходимые атрибуты - лежаки, зонты, волейбольная площадка, раздевалка и даже рабочие места с бесплатным интернетом, но нет воды.

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В понедельник некоторые депутаты решили, что на этом месте не должно быть такой зоны отдыха, а поведение людей на площади не должно нарушать общественный порядок и правила морали.

Парламент и мэрия не пришли к консенсусу в вопросе, нарушают ли отдыхающие на пляже в центре города общественный порядок. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс уверяет, что пляж - это символ свободы, а лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис говорит, что надо говорить не о "свободе обнажаться", а о "той свободе, которую завоевали наши деды и прадеды".

Представитель литовской полиции Рамунас Матонис уверяет, что в купальнике на площади находиться не запрещено. "В купальнике в общественных местах находиться не запрещается", - заверил Матонис.

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На вопрос, что было бы, если бы человек в нижнем белье появился на какой другой площади или на улице, Матонис заверил, что за это не наказывают. "Каждый случай рассматривают отдельно. Но есть люди в городе, у фонтанов, где-то еще, которые ходят в купальниках", - сказал Матонис.

Он обратил внимание на то, что дети вообще бегают возле фонтанов голыми. Матонис сказал, что вряд ли нарушением будет и прогулка по проспекту Гедиминаса в купальнике.

"Если в жаркий летний день кто-то пройдется в купальнике, я сомневаюсь, что кто-то увидит в этом нарушение. Конечно, если будет жалоба, каждый случай надо рассматривать отдельно, надо учитывать поведение, слова человека, как он идет. Но нет такого порядка, что именно на проспекте или где-то еще нельзя ходить в купальнике", - сказал собеседник.

Искусственный пляж на Лукишской площади, по словам советника мэра Каролиса Жукаускаса - это временная инсталляция, где действуют правила общественного пространства. То есть у него нет официального статуса пляжа.