В міноборони Естонії відреагували на рішення США вивести частину військ з Німеччини

У міністерстві оборони Естонії стурбовані скороченням контингенту військових США у Європі, але відзначають як позитив те, що частину передислокують до Східної Європи.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це заявив міністр оборони Естонії Юрі Луйк, коментуючи рішення США скоротити свій контингент у Німеччині.

"По-перше, звісно, це не є доброю подією, що США виводять частину своїх військ з Європи. Безперечно, військові США відіграють ключову роль у політиці НАТО щодо стримування Росії.

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З іншого боку, позитивом є те, що 5600 з них все ж залишаться у Європі і багато з них розмістяться у Східній Європі… Міністр оборони Еспер наголошував, що це створить можливості для ротації сил у Польщі та країнах Балтії", - зазначив Юрі Луйк.

Міністр зауважив, що рішення США не варто розглядати виключно як крок, спрямований проти Німеччини за недостатньо високі витрати на оборону, тому що в ньому є і військова логіка. Також він зауважив, що рішення погоджене з партнерами в НАТО.

"Естонія і далі робитиме якнайбільше для посилення партнерства та продовжить консультації з США в оборонній сфері щодо навчання та військової присутності у Таллінні, Вашингтоні та Брюсселі", - додав Юрі Луйк.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони США повідомив, що кількість американських військових у Німеччині зменшиться майже на 12 тисяч із присутніх 36 тисяч – значно більше, ніж було відомо раніше.

Близько 6400 військових відправлять назад до США, ще близько 5600 будуть передислоковані до інших європейських країн.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи рішення, зазначив, що воно "підкреслює постійну відданість США НАТО і європейській безпеці" та приймалося у тісних консультаціях із союзниками.

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