В минобороны Эстонии отреагировали на решение США вывести часть войск из Германии

В министерстве обороны Эстонии обеспокоены сокращением контингента военных США в Европе, но отмечают как позитив то, что часть военных передислоцируют в Восточную Европу.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк, комментируя решение США сократить свой контингент в Германии.

"Во-первых, конечно, то, что США выводят часть своих войск из Европы, не является хорошим событием. Конечно, военные США играют ключевую роль в политике НАТО по сдерживанию России.

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С другой стороны, позитивом является то, что 5600 из них все же останутся в Европе и многие из них разместятся в Восточной Европе ... Министр обороны Эспер подчеркивал, что это создаст возможности для ротации сил в Польше и странах Балтии", - отметил Юри Луйк.

Министр отметил, что решение США не следует рассматривать исключительно как шаг, направленный против Германии за недостаточно высокие расходы на оборону, так как в нем есть и военная логика. Также он отметил, что решение согласовано с партнерами в НАТО.

"Эстония и дальше будет прилагать усилия для усиления партнерства и продолжит консультации с США в оборонной сфере по обучению и военного присутствия в Таллинне, Вашингтоне и Брюсселе", - добавил Юри Луйк.

Напомним, накануне министр обороны США сообщил, что количество американских военных в Германии уменьшится почти на 12 тысяч из присутствующих 36 тысяч - значительно больше, чем было известно ранее.

Около 6400 военных отправят обратно в США, еще около 5600 будут передислоцированы в другие европейские страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя решение, отметил, что оно "подчеркивает постоянную приверженность США НАТО и европейской безопасности" и принималось в тесных консультациях с союзниками.

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