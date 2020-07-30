МИД Беларуси: часть задержанных под Минском боевиков имеют гражданство Украины

Некоторые из задержанных в Беларуси боевиков российской частной военной компании "Вагнер" имеют украинское гражданство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении МИД Беларуси.

Сообщается, что в четверг в МИД Беларуси пригласили советника-посланника, исполняющего обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петра Врублевского.

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"С учетом подтвержденных сведений об участии некоторых задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинское происхождение и наличие также украинского гражданства у некоторых из них, у Врублевского запросили релевантную информацию, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", - проинформировали в белорусском МИД.

Принимая во внимание этот факт, а также проведения в Беларуси избирательной кампании с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усиления пограничного режима с целью недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах, добавили в ведомстве.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Сообщалось, что все задержанные - граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе "Миротворец" как участники военных действий на Донбассе.

В СБУ заявили, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе.

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