США переместят часть своих военных из Германии в Бельгию и Италию

Соединенные Штаты намерены передислоцировать часть военнослужащих из Германии в Италию и Бельгию в рамках стратегии вывода американских войск из Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Большинство американских войск в настоящее время размещены на авиабазе Рамштайн на юго-западе Германии, крупнейшей американской военной базе за пределами США.

Согласно плану вывода из Германии будет выведено в целом 11 900 человек, что приведет к сокращению контингента в 24 000 военнослужащих в стране.

Остальные 6400 военнослужащих и их семьи вернутся в США и впоследствии будут проходить службу в Европе по принципу ротации.

Около 4500 из них будут членами 2-го кавалерийского полка, в то время как аналогичные подразделения "Stryker" будут перемещены дальше на восток и вокруг Черного моря на основе ротации, что усилит присутствие НАТО в ключевом районе между Россией и континентальной Европой.

Эскадрилья истребителей и элементы истребительного крыла также будут перемещены из Германии в Италию, что позволит расположить этих истребителей ближе к Черноморскому региону.

Еще 2500 военнослужащих, базирующихся в британском Милденхолле, которые должны были вернуться в Германию, останутся в Великобритании.

По словам главы Европейского командования вооруженных сил США в Европе (EUCOM) и верховного главнокомандующего силами НАТО Европе Тода Уолтерса, некоторые ключевые штаб-квартиры, которые сейчас базируются в Германии, будут перемещены в штаб Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в бельгийском Монсе, включая, возможно, штаб-квартиру EUCOM, а два других батальона отправятся в Италию.

Командование силами США в Африке (US AFRICOM), штаб-квартира которого также находится в Штутгарте, может вскоре также переехать, но новое место размещения еще обсуждается.

Ранее польский президент Дуда посетил Вашингтон, и Трамп сказал, что некоторые американские войска могут отправиться в Польшу.

Читайте подробнее: Наказание Меркель: зачем Трамп выводит американские войска из Германии