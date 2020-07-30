Влада Швеції закликала до дистанційної роботи протягом всієї осені

Міністр охорони здоров'я Швеції і Агентство громадської охорони здоров'я країни оголосили оновлені "коронавірусні" рекомендації на осінь, за якими людям наполегливо радять продовжити працювати з дому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Всі у Швеції, хто може працювати з дому, повинні продовжувати робити це протягом осені. Це рішення є продовженням директиви, яка діє з середини березня.

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На думку Агентства громадської охорони здоров'я країни, однією з причин необхідності віддаленої роботи є те, що це допоможе знизити завантаженість громадського транспорту.

Державний епідеміолог Андерс Тегнелл зазначив, що з поверненням студентів і учнів старших класів на навчання та з поверненням працівників з відпустки транспорт буде більш завантаженим восени. Він попросив усіх продовжувати слідувати нинішній рекомендації використовувати альтернативні види транспорту, а не громадський транспорт, і за можливості уникати поїздок в час пік.

На питання, коли працівники можуть розраховувати повернутися на роботу, Тегнелл відповів, що на це складно відповісти.

Як відомо, Швеція вирішила відмовитися від локдауну і залишила більшість шкіл і підприємств відкритими протягом усієї пандемії COVID-19. Ця стратегія відрізняла Швецію від більшості країн Європи.

Щоденна смертність від COVID-19 і кількість людей, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, поступово знижуються у Швеції, починаючи з квітня.