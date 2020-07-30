Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС оновив список "безпечних" країн, з яких дозволено в'їзд

Трамп запропонував перенести президентські вибори у США

Болгарія скасувала вимогу про ПЛР-тест для громадян України

У Києві почалися переговори з Іраном щодо компенсацій за збитий літак МАУ






Влада Швеції закликала до дистанційної роботи протягом всієї осені

Четвер, 30 липня 2020, 15:35

Міністр охорони здоров'я Швеції і Агентство громадської охорони здоров'я країни оголосили оновлені "коронавірусні" рекомендації на осінь, за якими людям наполегливо радять продовжити працювати з дому. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Всі у Швеції, хто може працювати з дому, повинні продовжувати робити це протягом осені. Це рішення є продовженням директиви, яка діє з середини березня.

Читайте також
Швеція скасує рекомендацію не відвідувати 4 країни Європи

На думку Агентства громадської охорони здоров'я країни, однією з причин необхідності віддаленої роботи є те, що це допоможе знизити завантаженість громадського транспорту. 

Державний епідеміолог Андерс Тегнелл зазначив, що з поверненням студентів і учнів старших класів на навчання та з поверненням працівників з відпустки транспорт буде більш завантаженим восени. Він попросив усіх продовжувати слідувати нинішній рекомендації використовувати альтернативні види транспорту, а не громадський транспорт, і за можливості уникати поїздок в час пік.

На питання, коли працівники можуть розраховувати повернутися на роботу, Тегнелл відповів, що на це складно відповісти.

Як відомо, Швеція вирішила відмовитися від локдауну і залишила більшість шкіл і підприємств відкритими протягом усієї пандемії COVID-19. Ця стратегія відрізняла Швецію від більшості країн Європи.

Щоденна смертність від COVID-19 і кількість людей, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, поступово знижуються у Швеції, починаючи з квітня. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua