Власти Швеции призвали к дистанционной работе в течение всей осени
Министр здравоохранения Швеции и Агентство общественного здравоохранения страны объявили обновленные "коронавирусные" рекомендации на осень, по которым людям настойчиво советуют продолжить работать из дома.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Все в Швеции, кто может работать из дома, должны продолжать делать это в течение осени. Это решение является продолжением директивы, которая действует с середины марта.
По мнению Агентства общественного здравоохранения страны, одной из причин необходимости удаленной работы является то, что это поможет снизить загруженность общественного транспорта.
Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл отметил, что с возвращением студентов и учащихся старших классов на обучение и с возвращением работников из отпуска транспорт будет более загруженным осенью. Он попросил всех продолжать следовать нынешней рекомендации использовать альтернативные виды транспорта, а не общественный транспорт, и, по возможности избегать поездок в час пик.
На вопрос, когда работники могут рассчитывать вернуться на работу, Тегнелл ответил, что на это сложно ответить.
Как известно, Швеция решила отказаться от локдауна и оставила большинство школ и предприятий открытыми в течение всей пандемии COVID-19. Эта стратегия отличала Швецию от большинства стран Европы.
Ежедневная смертность от COVID-19 и количество людей, находящихся в отделениях интенсивной терапии, постепенно снижаются в Швеции, начиная с апреля.