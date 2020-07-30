Власти Швеции призвали к дистанционной работе в течение всей осени

Министр здравоохранения Швеции и Агентство общественного здравоохранения страны объявили обновленные "коронавирусные" рекомендации на осень, по которым людям настойчиво советуют продолжить работать из дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Все в Швеции, кто может работать из дома, должны продолжать делать это в течение осени. Это решение является продолжением директивы, которая действует с середины марта.

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По мнению Агентства общественного здравоохранения страны, одной из причин необходимости удаленной работы является то, что это поможет снизить загруженность общественного транспорта.

Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл отметил, что с возвращением студентов и учащихся старших классов на обучение и с возвращением работников из отпуска транспорт будет более загруженным осенью. Он попросил всех продолжать следовать нынешней рекомендации использовать альтернативные виды транспорта, а не общественный транспорт, и, по возможности избегать поездок в час пик.

На вопрос, когда работники могут рассчитывать вернуться на работу, Тегнелл ответил, что на это сложно ответить.

Как известно, Швеция решила отказаться от локдауна и оставила большинство школ и предприятий открытыми в течение всей пандемии COVID-19. Эта стратегия отличала Швецию от большинства стран Европы.

Ежедневная смертность от COVID-19 и количество людей, находящихся в отделениях интенсивной терапии, постепенно снижаются в Швеции, начиная с апреля.