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Кулеба очікує співпраці з ЄС, щоб покарати винних за кібератаки проти України

Четвер, 30 липня 2020, 18:36

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після запровадження Євросоюзом санкцій проти росіян за кібератаки очікує на співпрацю з ЄС для виявлення та реагування на кібератаки проти критичної інфраструктури України. 

Про це Кулеба повідомив у четвер, 30 липня, пише "Європейська правда". 

"Вітаю рішення ЄС застосувати обмежувальні заходи проти тих, хто вчиняє кібератаки. Це дозволить ЄС накладати санкції на осіб і організації, які здійснюють кібератаки чи надають підтримку для таких злочинних дій", - зазначив Кулеба у своєму Twitter.

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Це також допоможе стримувати агресивні дії Росії у кіберпросторі, додав міністр. 

За його словами, новий санкційний режим ЄС передбачає також санкції за кібератаки проти третіх країн. Відтак, це "відкриває можливості для співпраці між Україною та ЄС в питаннях відстеження, виявлення та реагування на тих, хто здійснює кібератаки на критичну інфраструктуру нашої держави", - додав міністр.

30 липня Євросоюз вперше ввів санкції за кібератаки, застосувавши їх проти громадян і структур Росії, Китаю і КНДР.

Під санкціями опинилися четверо громадян Росії, яких, серед іншого, спіймали в Гаазі, коли вони намагалися зламати комп'ютерну мережу Організації із заборони хімічної зброї. Також у списку Головний центр спеціальних технологій Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ (ГУ/ГРУ).

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кібербезпека Кулеба санкції
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