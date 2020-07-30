Кулеба ожидает сотрудничества с ЕС, чтобы наказать виновных за кибератаки против Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после введения Евросоюзом санкций против россиян за кибератаки ожидает на сотрудничество с ЕС для выявления и реагирования на кибератаки против критической инфраструктуры Украины.

Об этом Кулеба сообщил в четверг, 30 июля, пишет "Европейская правда".

"Приветствую решение ЕС применить ограничительные меры против тех, кто совершает кибератаки. Это позволит ЕС налагать санкции на лица и организации, которые осуществляют кибератаки и предоставляют поддержку для таких преступных действий", - отметил Кулеба в своем Twitter.

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Это также поможет сдерживать агрессивные действия России в киберпространстве, добавил министр.

По его словам, новый санкционный режим ЕС предусматривает также санкции за кибератаки против третьих стран. Следовательно, это "открывает возможности для сотрудничества между Украиной и ЕС в вопросах отслеживания, обнаружения и реагирования на тех, кто осуществляет кибератаки на критическую инфраструктуру нашего государства", - добавил министр.

30 июля Евросоюз впервые ввел санкции за кибератаки, применив их против граждан и структур России, Китая и КНДР.

Под санкциями оказались четверо граждан России, которых, среди прочего, поймали в Гааге, когда они пытались взломать компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия. Также в списке Главный центр специальных технологий Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГУ/ГРУ).