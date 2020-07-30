Мінськ попросив Київ перевірити причетність затриманих "вагнерівців" до злочинів в Україні

Білорусь попросила Україну перевірити причетність затриманих під Мінськом бойовиків до скоєння злочинів в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це проінформувало посольство України в Білорусі у четвер, 30 липня.

Таке прохання висловив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей під час зустрічі з виконувачем обов'язків керівника посольства України в Білорусі Петром Врублевським.

"Білоруська сторона поінформувала про ситуацію навколо затримання на території РБ російських бойовиків і звернулася до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні", - зазначено в повідомленні посольства України в Білорусі у Facebook.

Раніше в МЗС Білорусі заявили, що деякі з затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" мають українське громадянство та брали участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей України.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня під Мінськом затримали 33 осіб. Білоруські державні ЗМІ повідомили, що це бойовики російської приватної військової компанії Вагнера. 32 з них забрали з санаторію під Мінськом, ще один чоловік був виявлений і затриманий на півдні країни.

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Повідомлялося, що всі затримані - громадяни Російської Федерації, 14 з них згадуються в базі "Миротворець" як учасники військових дій на Донбасі.

В СБУ заявили, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.

Детальніше читайте у статті: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі.