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В Брюсселі на Курбан-байрам закрили мечеті через коронавірус

П'ятниця, 31 липня 2020, 12:36

У Брюсселі цієї п’ятниці, коли мусульмани відзначають свято Курбан-байрам, зачинені мечеті, щоб не допустити спалаху коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Brussels Times.

"Наші мусульманські співгромадяни будуть у виняткових умовах Курбан-байрам у своїх домівках зі своїми близькими. Я хочу подякувати мечетям за те, що вони подали приклад", - заявив мер Брюсселя Філіп Кльоз.

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За рішенням федерації мечетей, місця молитви мусульман припинять будь-яку діяльність до кінця серпня. Те ж саме відбувається і у Фландрії, де федерація марокканських мечетей прийняла рішення про закриття до кінця серпня.

Раніше мечеті закликали забезпечити дотримання заходів безпеки та охорони здоров'я: обмежити  число осіб, яким дозволено входити, ввести "масковий режим" тощо. Але погіршення ситуації в Антверпені призвело до рішення скасувати молитви у п’ятницю.

Нагадаємо, уряд Бельгії прийняв рішення повернути ще частину "коронавірусних" обмежень через зростання кількості нових заражень.

Детальніше про ситуацію у Бельгії читайте у статті – "На пляж за QR-кодом: як у серці Європи готуються до другої хвилі коронавірусу"

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