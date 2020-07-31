В Брюсселе на Курбан-байрам закрыли мечети из-за коронавируса

В Брюсселе в эту пятницу, когда мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам, закрыты мечети, чтобы не допустить вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Brussels Times.

"Наши мусульманские сограждане будут в исключительных условиях Курбан-байрама в своих домах со своими близкими. Я хочу поблагодарить мечети за то, что они подали пример", - заявил мэр Брюсселя Филип Клоз.

По решению федерации мечетей, места молитвы мусульман прекратят любую деятельность до конца августа. То же самое происходит и во Фландрии, где федерация марокканских мечетей приняла решение о закрытии до конца августа.

Ранее мечети призвали обеспечить соблюдение мер безопасности и здравоохранения: ограничить число лиц, которым разрешено входить, ввести "масочный режим" и другие. Но ухудшение ситуации в Антверпене привело к решению отменить молитвы в пятницу.

Напомним, правительство Бельгии приняло решение вернуть еще часть "коронавирусных" ограничений из-за роста количества новых заражений.

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