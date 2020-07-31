Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Кулеба рассказал, что известно об украинцах среди задержанных в Минске "вагнеровцев"

Кулеба обеспокоен развитием диалога с Венгрией и не исключил, что Будапешт передумал

"Западная Сахара" и "Турки и Кайкос": сайт Минздрава спрятал список стран с ошибками

В Минске самый массовый митинг за 10 лет в поддержку соперницы Лукашенко






В Брюсселе на Курбан-байрам закрыли мечети из-за коронавируса

Пятница, 31 июля 2020, 12:36

В Брюсселе в эту пятницу, когда мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам, закрыты мечети, чтобы не допустить вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Brussels Times.

"Наши мусульманские сограждане будут в исключительных условиях Курбан-байрама в своих домах со своими близкими. Я хочу поблагодарить мечети за то, что они подали пример", - заявил мэр Брюсселя Филип Клоз.

Читайте также
Муниципалитет в Бельгии объявил "более строгий, чем в Антверпене" карантин

По решению федерации мечетей, места молитвы мусульман прекратят любую деятельность до конца августа. То же самое происходит и во Фландрии, где федерация марокканских мечетей приняла решение о закрытии до конца августа.

Ранее мечети призвали обеспечить соблюдение мер безопасности и здравоохранения: ограничить число лиц, которым разрешено входить, ввести "масочный режим" и другие. Но ухудшение ситуации в Антверпене привело к решению отменить молитвы в пятницу.

Напомним, правительство Бельгии приняло решение вернуть еще часть "коронавирусных" ограничений из-за роста количества новых заражений.

Подробнее о ситуации в Бельгии читайте в статье: На пляж с QR-кодом: как в сердце Европы готовятся ко второй волне коронавируса

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бельгия Коронавирус Карантин
powered by lun.ua