Німеччина обіцяє підтримати міста, на економіку яких вплине виведення військ США

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер пообіцяла підтримку містам, на яких негативно позначиться заплановане виведення майже 12 000 американських військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Що стосується планів виведення військ США, я буду запрошувати прем'єр-міністрів постраждалих федеральних земель на початку сесії після літа, щоб обговорити, як...(німецька армія) може підтримати постраждалі райони", - сказала Крамп-Карренбауер.

Вона також підкреслила, що хотіла б, щоб Європа зробила більше для забезпечення власної безпеки.

"Правда в тому, що гарне життя в Німеччині і Європі все більше залежить від того, як ми забезпечуємо свою безпеку. Я хочу, щоб ми нарешті швидше просунулися вперед в європейській політиці безпеки і оборони", - сказала міністр.

Запланований вивід американських військовослужбовців з трьох німецьких баз, оголошений раніше цього тижня, сильно вдарить по місцевій економіці.

Згідно з планом виведення, з Німеччини буде виведено в цілому 11 900 осіб, що призведе до скорочення контингенту до 24 000 військовослужбовців в країні.

Решта 6400 військовослужбовців та їхні родини повернутися в США і згодом будуть проходити службу в Європі за принципом ротації.

Також стало відомо, що частину військових мають намір передислокувати з Німеччини до Італії та Бельгії.