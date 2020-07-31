Германия обещает поддержать города, на экономику которых повлияет вывода войск США

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообещала поддержку городам, на которых негативно скажется запланированный вывод почти 12 000 американских солдат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Что касается планов вывода войск США, я буду приглашать премьер-министров пострадавших федеральных земель в начале сессии после лета, чтобы обсудить, как ... (немецкая армия) может поддержать пострадавшие районы", - сказала Крамп-Карренбауэр.

Она также подчеркнула, что хотела бы, чтобы Европа сделала больше для обеспечения собственной безопасности.

"Правда в том, что хорошая жизнь в Германии и Европе все больше зависит от того, как мы обеспечиваем свою безопасность. Я хочу, чтобы мы наконец быстрее продвинулись вперед в европейской политике безопасности и обороны", - сказала министр.

Планируемый вывод американских военнослужащих с трех немецких баз, объявленный ранее на этой неделе, сильно ударит по местной экономике.

Согласно плану вывода из Германии будет выведено в целом 11 900 человек, что приведет к сокращению контингента в 24 000 военнослужащих в стране.

Остальные 6400 военнослужащих и их семьи вернуться в США и впоследствии будут проходить службу в Европе по принципу ротации.

Также стало известно, что часть военных намерены передислоцировать из Германии в Италию и Бельгию.