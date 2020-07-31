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Британия отменила очередное ослабление карантина и усилила масочный режим

Пятница, 31 июля 2020, 14:59

В Британии отложили запланированное ослабление коронавирусных ограничений на две недели и с 8 августа введут обязательный масочный режим во всех закрытых общественных пространствах.

Об этом в пятницу заявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Джонсон сказал, что решение "нажать на тормоза" было принято из-за роста распространения вируса и для того, чтобы держать вирус под контролем.

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Великобритания с субботы планировала открыть казино, боулинг и катки, но теперь не сделает этого до 15 августа. Кроме того, выступления в закрытых помещениях не будут разрешены, как и свадьбы до 30 человек.

Премьер-министр также объявил, что правила ношения масок будут расширены. Лицо нужно будет закрывать с 8 августа во всех общественных помещениях, таких как музеи, галереи, кинотеатры и места проведения религиозных собраний.

Ранее Великобритания ужесточила ограничения на севере Англии после роста скорости передачи коронавируса нового типа.

Людям из разных домохозяйств запретили встречаться друг с другом в закрытых помещениях или на территориях частных садов в Большом Манчестере, восточном Ланкашире и некоторых частях Западного Йоркшира после резкого увеличения числа случаев коронавируса.

Более четырех миллионов жителей Англии подпадают под новые ограничения.

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