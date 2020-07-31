Кількість нових випадків коронавірусу у Франції за тиждень зросла на 54%

Французькі органи охорони здоров’я повідомили про помітне збільшення кількості випадків коронавірусу - на 54% за тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Зростання охопило всі вікові групи, але особливо у Франції схвильовані значним поширенням вірусу серед людей віком від 20 до 30 років.

Також зросла кількість пацієнтів, яких госпіталізують з COVID-19, і зокрема тих, хто потребує інтенсивної терапії.

Число нових випадків коронавірусу за попередні 24 години склало 1377, що лише трохи менше, ніж було попереднього дня, який став рекордним з травня. У лікарнях померли 16 людей, що збільшило загальну кількість смертей через коронавірус в країні до 30 254.

У той час як кількість позитивних результатів тестування збільшилася на 54% у порівнянні з минулим тижнем, кількість проведених тестів зросла тільки на 27%.

Більш ніж половина (51%) з тих, хто мав позитивний результат, не мали ніяких симптомів.

Число R, яке відображає кількість людей, яких заражає одна людина, зросло з 1,35 до 1,42.

Раніше повідомлялося, що міністерство охорони здоров’я Франції дозволило місцевій владі запроваджувати масковий режим надворі у своїх містах.

Наприкінці липня на західному узбережжі Франції посилили обмеження через спалах коронавірусу.