Число новых случаев коронавируса во Франции за неделю выросло на 54%

Французские органы здравоохранения сообщили о заметном увеличении количества случаев коронавируса - на 54% за неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Рост охватил все возрастные группы, но особенно во Франции взволнованы широким распространением вируса среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

Также возросло количество пациентов, которых госпитализируют с COVID-19, и в частности тех, кто нуждается в интенсивной терапии.

Число новых случаев коронавируса за предыдущие 24 часа составило 1377, что лишь немногим меньше, чем было в предыдущий день, который стал рекордным с мая. В больнице умерли 16 человек, увеличило общее количество смертей из-за коронавируса в стране до 30 254.

В то время как количество положительных результатов тестирования увеличилась на 54% по сравнению с прошлой неделей, количество проведенных тестов выросла только на 27%.

Более половины (51%) из тех, кто имел положительный результат, не имели никаких симптомов.

Число R, отражающее количество людей, которых заражает один человек, возросло с 1,35 до 1,42.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Франции позволило местным властям вводить масочный режим на улице в своих городах.

В конце июля на западном побережье Франции усилили ограничения из-за вспышки коронавируса.