Турция будет выдавать украинцам краткосрочные туристические разрешения на проживание

Турция включила Украину в перечень стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических разрешений на проживание.

Об этом шла речь во время встречи глав МИД Украины и Турции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

Турецкая сторона также проинформировала о готовности проработать вопрос упрощения визовых требований для граждан Украины, которые проходят лечение в Турции.

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Министры договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении.

Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу выразили надежду, что вскоре будут завершены внутригосударственные процедуры и заработает соглашение о взаимном признании водительских удостоверений.

Кулеба отметил усилия турецкой стороны по обеспечению безопасности иностранных туристов после начала туристического сезона. Он отметил необходимость неукоснительно соблюдать введенные в Турции высокие требования к гостиницам, которые будут принимать иностранных гостей, в частности, посетителей из Украины.

Кулеба также допустил подписания соглашения о ЗСТ с Турцией в 2020 году.