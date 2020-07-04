Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС подтвердил непреклонность поддержки Украины после голосования РФ в Крыму

"Суперсуббота": после 3 месяцев паузы в Англии заработали пабы, рестораны и парикмахерские

РФ взяла паузу для ответа на общую позицию Украины, Франции и Германии - ОП






Испания закрыла на карантин район с 200 тысячами жителей

Суббота, 4 июля 2020, 13:15

Власти в северо-восточной Испании в субботу распорядились закрыть округ в пределах города Льейда из-за вспышки коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Региональная власть в Каталонии объявила, что с полудня по местному времени движение с и в район Сагрия в пределах города Льейда будет ограничено.

Читайте также
83% британцев – за новый карантин при росте числа случаев коронавируса

Жители смогут вернуться в район до 4 часов вечера. В Сагрии проживает более 200 000 человек.

Это впервые Испания ограничила свободу передвижения после прекращения действия чрезвычайного положения 21 июня.

В пятницу региональные органы здравоохранения заявили, что зарегистрировали скачок в 60 случаев за 24 часа, в результате чего общее число инфекций в округе превысило 4000.

Новые вспышки связаны с работниками сектора сельского хозяйства в сельской местности.

В Испании действовал жесткий карантин с марта по июнь. Подтверждено, что более 28 000 человек умерли от коронавируса в Испании.

Напомним, на днях столица Сербии Белград объявила чрезвычайную ситуацию из-за коронавирус.

Также власти Черногории вернула жесткие карантинные мероприятия в двух муниципалитетах на севере страны - Гусинье и Беране.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания Карантин Коронавирус
powered by lun.ua