За останні роки населення Молдови зменшилось на 8%

Нацбюро статистики Молдови повідомило, що за останні 7 років населення Молдови зменшилось на 8%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.

Цей показник в основному пов'язують з міграцією. Тільки з 2019 по 2020 рік населення зменшилося на 1,7% - 45,7 тис. осіб. У 2019 році населення зменшилося на 41,3 тис. осіб.

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За найновішими даними зараз у Молдові проживає близько 2,6 млн людей.

Також в Національному бюро статистики відзначили, що в Молдові частка людей, старших за 60 років, постійно збільшується. На 100 жителів Молдови нині припадає 21,8 жителя, старших за 60 років.

Натомість Німеччина в минулому році досягла нового рекорду за кількістю населення - в країні проживає 83,2 мільйона людей. Зростання пояснюють тим, що минулого року в країну іммігрували на 300 тисяч осіб більше, ніж емігрували.