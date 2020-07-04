За последние годы население Молдовы сократилось на 8%

Нацбюро статистики Молдовы сообщило, что за последние 7 лет население Молдовы сократилось на 8%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NewsMaker.

Этот показатель в основном связывают с миграцией. Только с 2019 по 2020 год население уменьшилось на 1,7% - 45,7 тыс. человек. В 2019 году население уменьшилось на 41,3 тыс. человек.

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Сейчас в Молдове проживает около 2,6 млн человек.

Также в Национальном бюро статистики отметили, что в Молдове доля людей старше 60 лет постоянно увеличивается. На 100 жителей Молдовы сейчас приходится 21,8 жителя старше 60 лет.

Тем временем Германия в прошлом году достигла нового рекорда по количеству населения - в стране проживает 83,2 миллиона человек. Рост объясняют тем, что в прошлом году в страну иммигрировали на 300 000 человек больше, чем эмигрировали.