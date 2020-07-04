Коронавирус еще больше усилил неравенство в Италии

Чрезвычайная ситуация с коронавирусом усилила существующее неравенство в Италии, утверждает итальянское статистическое агентство ISTAT в своем ежегодном отчете.

Об этом говорится в публикации итальянского агентства Ansa, пишет "Европейская правда".

Эпидемия ударила по наиболее уязвимых элементах общества сильнее, чем по другим, "обостряя существенное неравенство, от которого страдает наша страна", заявило статистическое агентство.

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Доказательством этого, по словам ISTAT, являются "социальные различия, выявленные в избыточной смертности, вызванной COVID-19".

По словам ведомства, на рынке труда женщины и молодежь пострадали от вирусной катастрофы больше всех, поскольку они больше вовлечены в сфере услуг.

Около 12% предприятий думают о сокращении рабочих мест. Кроме того, по данным ведомства, около 7,9 млн трудоустроенных людей не работали из-за пандемии в апреле.

По данным агентства, вирус также углубил разрыв неравенства между севером и югом.

Италия - одна из наиболее пострадавших от пандемии страна в Европе. Родственники жертв коронавируса подали официальные жалобы в прокуратуру, стремясь установить ответственных за большое количество жертв в стране.