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У Німеччині роздумують над поверненням до обов'язкового призову до армії

Субота, 4 липня 2020, 16:17

Нова уповноважена Бундестагу з питань армії Єва Геґль хоче обговорити можливість повернення до загальної військової повинності. 

Про це вона сказала в інтерв'ю журналістам німецької групи видань Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

 Її заява стала відповіддю на нещодавні повідомлення ЗМІ про виявлення осередку правого екстремізму в Бундесвері.

"Гадаю, що це величезна помилка, що обов'язкову військову службу скасували. Навіть тоді існували побоювання, що правий екстремізм потужніше розвиватиметься в професійній армії, ніж в армії за призовом", - сказала вона.

Однак можливе повернення до обов'язкової військової служби має бути справедливим, і необхідно обговорювати питання про обов'язкову службу в рівній мірі і для чоловіків, і для жінок, наголосила уповноважена Бундестагу. 

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Наступного року вона хоче досить інтенсивно обговорити це питання з німецькими законодавцями. Саме 2021 рік знаменує десяту річницю призупинення обов'язкової військової служби.

На заяву Геґль відразу відреагували з опозиційного табору. Лідер фракції Лівої партії у Бундестазі Дітмар Бартш заперечив, що "правоекстремізм та терористичні фантазії насильства" у Бундесвері не перебувають у причинно-наслідковому зв'язку зі скасуванням обов'язкової військової служби. "Радше, це пов'язано з тією культурою у Бундесвері, яка десятиліттями допускала і толерувала це", - прокоментував Бартш. 

У Вільній демократичній партії заявили, що військова повинність, з безпекової точки зору, не принесе жодних переваг. "Вона лише споживатиме великі кадрові та фінансові ресурси", - пояснив партійний експерт з безпекових питань Тобіас Лінднер.

Нагадаємо, Німеччина вирішила частково розформувати елітний армійський підрозділ після скандалів щодо крайніх правих поглядів військовослужбовців та привласнення зброї.

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