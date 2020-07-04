В Германии размышляют над возвращением к обязательному призыву в армию

Новая уполномоченная Бундестага по вопросам армии Ева Гегль хочет обсудить возможность возвращения к всеобщей воинской повинности.

Об этом она сказала в интервью журналистам немецкой группы изданий Funke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Ее заявление стало ответом на недавние сообщения СМИ об обнаружении очага правого экстремизма в Бундесвере.

"Думаю, что это огромная ошибка, что обязательную военную службу отменили. Даже тогда существовали опасения, что правый экстремизм мощнее будет развиваться в профессиональной армии, чем в армии по призыву", - сказала она.

Однако возвращение к обязательной военной службы должно быть справедливым, и необходимо обсуждать вопрос об обязательной службе в равной степени и для мужчин, и для женщин, отметила уполномоченная Бундестага.

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В следующем году она хочет достаточно интенсивно обсудить этот вопрос с немецкими законодателями. Именно 2021 год знаменует десятую годовщину приостановлении обязательной военной службы.

На заявление Гегль сразу отреагировали в оппозиционном лагере. Лидер фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Бартш возразил, что "правоекстремизм и террористические фантазии насилия" в Бундесвере находятся в причинно-следственной связи с отменой обязательной военной службы. "Скорее, это связано с той культурой в Бундесвере, которая десятилетиями допускала толерантность этого", - прокомментировал Бартш.

В Свободной демократической партии заявили, что воинская повинность, с точки зрения безопасности, не принесет никаких преимуществ. "Она только будет потреблять большие кадровые и финансовые ресурсы", - пояснил партийный эксперт по вопросам безопасности Тобиас Линднер.

Напомним, Германия решила частично расформировать элитное армейское подразделение после скандалов с крайне правыми взглядами военнослужащих и присвоения оружия.