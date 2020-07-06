На кордоні з Польщею відкрився пункт пропуску "Грушів-Будомєж"

На українсько-польському кордоні відновив роботу пункт пропуску "Грушів-Будомєж".

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, пише "Європейська правда".

Пропуск легкового та вантажного транспорту відновився 6 липня о 01:00. До восьмої години ранку кордон перетнули 74 особи.

"Держприкордонслужба відновила роботу цього пункту пропуску, одразу ж, як це стало можливим з польського боку", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, уряд ще 20 травня дозволив відкрити усі пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС, але фактично відкритися змогли ті пункти пропуску, де на це дали згоду сусіди України.

ДПСУ повідомляє, що на кордоні з Польщею поки не працюють пункти пропуску "Смільниця", "Угринів" та "Устилуг".

"Функціонуючі на цей момент пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС дають змогу забезпечувати ритмічний пропуск наявного пасажиро-транспортного потоку. Станом на 6 ранку сьогодні черг перед пунктами пропуску на ділянці кордону з країнами ЄС немає", - зазначають у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, Польща з 3 липня відновила обов’язковий карантин для авіапасажирів, які прилітають з України. Раніше це рішення скасували 1 липня.

Зазначимо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Детальніше читайте у статті – "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"