На границе с Польшей открылся пункт пропуска "Грушев-Будомеж"

На украинско-польской границе возобновил работу пункт пропуска "Грушев-Будомеж".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пишет "Европейская правда".

Пропуск легкового и грузового транспорта возобновился 6 июля в 1:00. К восьми часам утра границу пересекли 74 человека.

"Госпогранслужба возобновила работу этого пункта пропуска, сразу же, как это стало возможным с польской стороны", - отмечают в ведомстве.

Напомним, правительство еще 20 мая позволил открыть все пункты пропуска на границе со странами ЕС, но фактически открыться смогли те пункты пропуска, где это дали согласие соседи Украины.

ГПСУ сообщает, что на границе с Польшей пока не работают пункты пропуска "Смильница", "Угринов" и "Устилуг".

"Функционирующие в данный момент пункты пропуска на границе со странами ЕС позволяют обеспечивать ритмичный пропуск имеющегося пассажиро-транспортного потока. По состоянию на 6 утра сегодня очередей перед пунктами пропуска на участке границы со странами ЕС нет", - отмечают в Госпогранслужбе.

Напомним, Польша с 3 июля возобновила обязательный карантин для авиапассажиров, прилетающих из Украины. Ранее это решение было отменено 1 июля.

Отметим, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

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