Кремль пообіцяв відповідь на нові санкції Британії проти росіян

Росія відповість взаємними заходами на нові британські санкції проти 25 росіян за у справі Магнітського.

Про це у середу заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков, пише "Європейська правда" з посиланням на російське агентство ТАСС.

Ми можемо тільки шкодувати в зв'язку з такими недружніми кроками. Зрозуміло, буде діяти принцип взаємності і відповідних рішень в тому обсязі, в якому це буде відповідати інтересам Російської Федерації ", - сказав представник Кремля.

6 липня Велика Британія вперше самостійно ввела санкції проти десятків людей, обвинувачених у порушеннях прав людини в усьому світі, у тому числі - проти 25 громадян Росії.

Під санкції потрапив голова Слідчого комітету Росії Александр Бастрикін, заступник генерального прокурора РФ Віктор Гринь, також судді, слідчі, співробітники МВС РФ.

Цим росіянам заборонений в'їзд до Британії, їх активи в країні, якщо такі є, будуть заморожені. Їм заборонено займатися бізнесом як в країні, так і за посередництвом підданих королівства.

У США привітали перше самостійне запровадження Британією санкцій проти винних у порушеннях прав людини.