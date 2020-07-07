Кремль пообещал ответ на новые санкции Великобритании против россиян

Россия ответит взаимными мерами на новые британские санкции против 25 россиян по делу Магнитского.

Об этом в среду заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и соответствующих решений в том объеме, в котором это будет отвечать интересам Российской Федерации", - сказал представитель Кремля.

6 июля Великобритания впервые самостоятельно ввела санкции против десятков людей, обвиняемых в нарушениях прав человека во всем мире, в том числе - против 25 граждан России.

Под санкции попал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, также судьи, следователи, сотрудники МВД РФ.

Этим россиянам запрещен въезд в Британию, их активы в стране, если таковые имеются, будут заморожены. Им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и посредством подданных королевства.

В США приветствовали первое самостоятельное введение Британией санкций против виновных в нарушениях прав человека.