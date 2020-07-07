Каталонія планує посилити вимоги для носіння масок

Каталонія планує запровадити обов'язкове використання масок для обличчя на всій території регіону, навіть якщо люди дотримуються соціальної дистанції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Міністр охорони здоров'я автономії Альба Вергес заявив у вівторок, що запропонує регіональному уряду сьогодні розглянути це рішення.

Ця вимогу вже діє в районі Сегріа, де 200 000 людей, у тому числі ті, що проживають у місті Ллейда, повинні носити маски через збільшення кількості інфекцій.

Минулого тижня регіональні органи охорони здоров'я заявили, що зареєстрували стрибок в 60 випадків за 24 години, в результаті чого загальне число інфекцій в окрузі перевищило 4 тисячі.

Нові спалахи пов'язані з працівниками сектора сільського господарства в сільській місцевості.

Після цього влада регіону Галісія запровадила локальний карантин у районі Ла Маринья через загрозу поширення коронавірусу.

Це перші обмеження свободи пересування після припинення дії надзвичайного стану 21 червня.

Це перші обмеження свободи пересування після припинення дії надзвичайного стану 21 червня.