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Каталония планирует ужесточить требования для ношения масок

Вторник, 7 июля 2020, 14:06

Каталония планирует ввести обязательное использование масок для лица на всей территории региона, даже если люди придерживаются социальной дистанции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Министр здравоохранения автономии Альба Вергес заявил во вторник, что предложит региональному правительству сегодня рассмотреть это решение.

Это требование уже действует в районе Сегриа, где 200 000 человек, в том числе, проживающих в городе Ллейда, должны носить маски из-за увеличения количества инфекций.

На прошлой неделе региональные органы здравоохранения заявили, что зарегистрировали скачок в 60 случаев за 24 часа, в результате чего общее число инфекций в округе превысило 4000.

Новые вспышки связаны с работниками сектора сельского хозяйства в сельской местности.

После этого власти региона Галисия ввела локальный карантин в районе Ла Маринья из-за угрозы распространения коронавируса.

Это первые ограничения свободы передвижения после прекращения действия чрезвычайного положения 21 июня.

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