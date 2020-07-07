У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: є загиблі і десятки поранених
У Чехії в результаті зіткнення двох пасажирських потягів є загиблі та близько трьох десятків поранених.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання Aktualne.
Аварія сталася близько третьої дня за місцевим часом у районі села Пернінк неподалік від Карлових Вар. Потяги зіткнулися на одній залізничній колії.
"За попередніми даними, на місці є велика кількість постраждалих. Рух на лінії перервано. Залізнична інспекція буде розслідувати причини і обставини надзвичайної ситуації", - розповів представник залізничної інспекції Мартін Драпал.
Інформація про жертви різниться. Чеське телебачення з посиланням на рятувальників заявило, що щонайменше 3 людини загинули. Представник об'єднаного корпусу рятувальників і пожежників Мартін Касал підтвердив 2 загиблих.
За попередньою інформацією, постраждали близько 30 осіб, дехто серйозно. Вертоліт швидкої допомоги відправили на місце події.
У лікарні в Карлових Варах був оголошений так званий травматологічний план, який вводять в разі надзвичайних подій, коли очікується велика кількість постраждалих.
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