В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть погибшие и десятки раненых

В Чехии в результате столкновения двух пассажирских поездов есть погибшие и около трех десятков раненых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание Aktualne.

Авария произошла около трех часов дня по местному времени в районе села Пернинк неподалеку от Карловых Вар. Поезда столкнулись на одной железнодорожной колеи.



"По предварительным данным, на месте есть большое количество пострадавших. Движение на линии прервано. Железнодорожная инспекция будет расследовать причины и обстоятельства чрезвычайной ситуации", - рассказал представитель железнодорожной инспекции Мартин Драпал.

Информация о жертвах отличается. Чешское телевидение со ссылкой на спасателей заявило, что по меньшей мере 3 человека погибли. Представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных Мартин Касало подтвердил 2 погибших.

По предварительной информации, пострадали около 30 человек, некоторые серьезно. Вертолет скорой помощи отправили на место происшествия.

В больнице в Карловых Варах был объявлен так называемый травматологический план, который вводят в случае чрезвычайных событий, когда ожидается большое количество пострадавших.